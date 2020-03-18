Энергосистема Украины до сих пор работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 240,85 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
Так, 18 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 90-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 87-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ривненской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 480-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 865 МВт, РАЭС - 2320 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 17 марта, станциями произведено 240,85 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.