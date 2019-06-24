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Украинская делегация в ПАСЕ не получила дипломатическую поддержку от Президента - Арьев

Киев • УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Представители украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы обращались к Владимиру Зеленскому с просьбой применить дипломатические рычаги для того, чтобы не допустить возвращения РФ в ПАСЕ. Но в Офисе Президента такое обращение проигнорировали. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Арьев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Украинская делегация в ПАСЕ не получила дипломатическую поддержку от Президента - Арьев

"По моей просьбе провести такую встречу с президентом Зеленским, чтобы скоординировать действия, чтобы заручиться поддержкой новой власти, мы получили молчание. Это первый раз, когда за много лет украинская делегация не имеет дипломатической поддержки со стороны главы государства", - подчеркнул Арьев.

"Раньше ПАСЕ была одним из важных международных площадок в борьбе Украины против России. В резолюции ПАСЕ с 2014 года четко указано, что лишение права голоса РФ и вывода ее парламентариев из руководящих должностей Ассамблеи связано прежде всего с аннексией Крыма и вооруженной оккупацией украинской территории", - напомнил депутат.

"И когда сегодня звучат заявления от европейских политиков о том, что делегацию РФ нужно возвращать в ПАСЕ только потому, что россияне лишены возможности защищать свои гражданские права в европейских судах, то, учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, это выглядит как политика двойных стандартов. А в отношении украинских граждан, которые продолжают страдать от оккупации, вообще - циничным кощунством", - напомнил депутат.

"К сожалению, после прихода популистов и радикалов в Европе, а также по настоянию руководства Германии и Франции для россиян в ПАСЕ складывается благоприятная ситуация. Поэтому сегодня наша делегация оказались в крайне сложной ситуации, фактически один на один с врагом", - отметил Владимир Арьев.

Для того, "чтобы Российская Федерация осталась за дверью Парламентской Ассамблеи, нужен не только четкий сигнал из Киева, но и полная мобилизация всех дипломатических каналов для противодействия возвращения России в ПАСЕ", - отметил Арьев.

Добавим, что его слова подтвердила на своей странице в Facebook еще одна представительница Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"На обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от Президента. Наша делегация осталась один на один в этом зале", - написала она.

Как сообщал УНН, дискуссии и голосования на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы могут затянуться до полуночи.

Украинские Национальные Новости

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