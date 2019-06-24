Українська делегація в ПАРЄ не отримала дипломатичну підтримку від Президента - Ар'єв

“На моє прохання провести таку зустріч з президентом Зеленським, щоб скоординувати дії, щоб заручитися підтримкою нової влади, ми отримали мовчання. Це вперше, коли за багато років українська делегація не має дипломатичної підтримки збоку глави держави”, — наголосив Ар’єв.

“Раніше ПАРЄ була одним із важливих міжнародних майданчиків у боротьбі України проти Росії. В резолюції ПАРЄ від 2014 року чітко зазначено, що позбавлення права голосу РФ і виведення її парламентарів з керівних посад Асамблеї пов’язане передусім з анексією Криму і збройною окупацією української території”, — нагадав народний депутат.

“І коли сьогодні звучать заяви від європейських політиків про те, що делегацію РФ потрібно повертати до ПАРЄ тільки через те, що росіяни позбавлені можливості захищати свої громадські права в європейських судах, то, з огляду на триваючу агресію Росії проти України, це виглядає як політика подвійних стандартів. А щодо українських громадян, які продовжують потерпати від окупації, взагалі — цинічним блюзнірством”, — нагадав народний депутат.

“На жаль, після приходу популістів і радикалів у Європі, а також через наполягання керівництва Німеччини та Франції для росіян у ПАРЄ складається сприятлива ситуація. Тому сьогодні наша делегація опинилися у вкрай складній ситуації, фактично сам-на-сам з ворогом”, — наголосив Володимир Ар’єв.

Для того, “щоб Російська Федерація залишилася за дверима Парламентської Асамблеї, потрібний не тільки чіткий сигнал з Києва, але й повна мобілізація усіх дипломатичних каналів для протидії повернення Росії до ПАРЄ”, — зазначив Ар’єв.

Додамо, що його слова підтвердила на своїй сторінці у Facebook ще одна представниця України в ПАРЄ Ірина Геращенко.

"На звернення нашої делегації ми не отримали ніякої відповіді з АП і від Президента. Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі", - написала вона.

Як повідомляв УНН, дискусії та голосування на сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи можуть затягнутися до півночі.