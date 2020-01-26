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Украинская боксерская сборная победила на турнире "Странджа"

Киев • УНН

 • 9872 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Болгарии прошли заключительные поединки одного из самых престижных мировых боксерских стартов, международного турнира класса "А" - "Странджа-2020", который уже 71-й раз подряд проходил в Софии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Украинская боксерская сборная победила на турнире "Странджа"

По результатам поединков предыдущей стадии в полуфинал турнира вышли десять представителей нашей сборной. Этот показатель стал лучшим среди всех сборных участниц соревнований.

Обладателями золотых медалей стали: Юлия Цыплакова, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава.

"Серебро" в активе у Степана Грекула, а "бронзу" завоевали: Николай Буценко, Евгений Барабанов, Анастасия Черноколенко, Роберт Мартон и Сергей Горсков.

Такой итоговый результат полученных наград позволил "желто-голубой" команде занять первое место в общем медальном зачете.

Кроме того, лидер Национальной сборной Украины в весе до 75 кг Хижняка, был признан лучшим боксером соревнований.

Стоит отметить, что участие в нынешнем розыгрыше соревнований принимали более 300 боксеров из 30 стран мира. Более того, именно турнир в Софии по праву считался "генеральной репетицией" для сборных перед стартом лицензионных турниров на Олимпийские игры Токио 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский боксер в титульном бою потерпел первое поражение в карьере.

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