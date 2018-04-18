Украинская армия улучшила свое место в рейтинге лучших в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран, передает УНН.
ВСУ сейчас между Грецией (28 место) и Чехией (30 место). Первая же тройка армий мира остается неизменной: на первом месте — США, за ней Россия и Китай. Четвертое место заняла Индия, за ней — Франция (5), Великобритания (6), Южная Корея (7), Япония (8), Турция (9), и Германия (10).
На последнем месте расположился Бутан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп намерен расширить экспорт американского оружия
Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Бонусные баллы получили страны, в которых ядерный арсенал. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил, что Украина будет настаивать на предоставлении ей плана действий по членству в НАТО.