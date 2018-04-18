Українська армія покращила своє місце в рейтингу найкращих у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Збройні сили України за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29 місце, всього в рейтингу 136 країн, інформує УНН.
ЗСУ зараз між Грецією (28 місце) та Чехією (30 місце). Перша ж трійка армій світу залишається незмінною: на першому місці - США, за нею Росія та Китай. Четверте місце посіла Індія, за нею - Франція (5), Велика Британія(6), Південна Корея(7), Японія(8), Туреччина (9), та Німеччина (10).
На останньому місці розташувався Бутан.
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Для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала понад 50 чинників. Бонусні бали отримали країни, у яких є ядерний арсенал. Також додаткові бали отримували країни, які є членами НАТО.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час 11-го Київського безпекового форуму в Києві заявив, що Україна буде наполягати на наданні їй плану дій щодо членства в НАТО.