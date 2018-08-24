Украинская армия крепко держит Россию на линии соприкосновения - Порошенко

"На сегодня я горжусь тем, что украинские Вооруженные силы являются одними из самых сильных, эффективных армий в Европе. Мы крепко держим Россию на линии соприкосновения, даем достойный отпор", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНН, перед визитом в Киев Джон Болтон обсудил вопрос Украины с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве.