Українська армія міцно тримає Росію на лінії зіткнення - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Збройні сили України міцно тримають Росію на лінії зіткнення на Донбасі. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Маріїнському палаці у Києві, передає УНН.
“На сьогодні я пишаюся тим, що українські Збройні сили є одними з найсильніших, найефективніших армій в Європі. Ми міцно тримаємо Росію на лінії зіткнення, даємо достойний відпір”, — наголосив він.
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Як повідомляв УНН, перед візитом до Києва Джон Болтон обговорив питання України з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим в Женеві.