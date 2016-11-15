Украинка Д.Завидная в списке лучших баскетболисток мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Форвард национальной сборной Украины Дарья Завидная вошла в топ-10 мирового баскетбольного 3х3 рейтинга. Об этом говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины, передает УНН.
23-летняя баскетболистка занимает шестое место среди женщин.
Сообщается, что сейчас Д.Завидная готовится в составе национальной сборной Украины к решающим матчам квалификации чемпионата Европы против Германии и Сербии.
Напомним, что в октябре в составе сборной Украины по баскетболу 3х3 Д.Завидная завоевала второе место на чемпионате мира в Китае.