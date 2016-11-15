Українку Д.Завидну обрано до списку найкращих баскетболісток світу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Форвард національної збірної України Дар'я Завидна ввійшла в топ-10 світового рейтингу баскетболу 3х3. Про це йдеться у повідомленні Федерації баскетболу України, передає УНН.
23-річна баскетболістка наразі займає шосту сходинку серед жінок.
Повідомляється, що наразі Д.Завидна готується в складі національної збірної України до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи проти Німеччини та Сербії.
Нагадаємо, що в жовтні в складі збірної України з баскетболу 3х3 Д.Завидна виборола друге місце на чемпіонаті світу в Китаї.