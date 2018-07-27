Украинки получили две медали международного турнира по сквошу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Амстердаме (Голландия) состоялся гранд-финал турнира супер-серии по сквошу среди юниоров, где украинские сквошисты получили "золото" и "серебро". Об этом информирует Спортивный комитет Украины, передает УНН.
Украину на соревнованиях представляли 6 спортсменов. Лучше выступили представительницы возрастной категории до 19 лет - Надежда Усенко и Алина Бушма.
Многократная победительница европейских турниров, чемпионка Украины по сквошу и второй номер европейского рейтинга Усенко добавила титул чемпионки Голландии к своим чемпионским регалиям. Украинка последовательно победила соперниц из Франции и США. В полуфинале Усенко одолела англичанку, а в финале нанесла поражение сопернице Алине Бушме в активе которой "серебро".
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Отметим, что восемнадцатилетняя киевлянка Бушмена, пятнадцатый номер европейского рейтинга, впервые выступала в самой взрослой категории на турнире в Амстердаме.
Добавим также, в других категориях украинцы тоже продемонстрировали хорошие результаты. Наиболее удачными стали игры молодой спортсменки сборной Украины Юлии Жуковец (GU17) - у сквошистки шестнадцатое место. У Юлии Лаукарт (BU17), Владиславы Твердохлеб (GU15) и Дарьи Смирновой (GU17) 48, 28 и 29 места соответственно.