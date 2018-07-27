Українки здобули дві медалі міжнародного турніру зі сквошу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Амстердамі (Голландія) відбувся гранд-фінал турніру супер-серії зі сквошу серед юніорів, де українські сквошисти здобули "золото" та "срібло". Про це інформує Спортивний комітет України, передає УНН.
Україну на змаганнях представляли 6 спортсменів. Найкраще виступили представниці вікової категорії до 19 років - Надія Усенко та Аліна Бушма.
Багаторазова переможниця європейських турнірів, чемпіонка України зі сквошу і другий номер європейського рейтингу Усенко додала титул чемпіонки Голландії до своїх чемпіонських регалій. Українка послідовно перемогла суперниць з Франції і США. У півфіналі Усенко здолала англійку, а у фіналі завдала поразки вітчизняній суперниці Аліні Бушмі в активі якої "срібло".
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Відзначимо, що вісімнадцятирічна киянка Бушма, п'ятнадцятий номер європейського рейтингу, вперше виступала в самій дорослій категорії на турнірі в Амстердамі.
Додамо також, в інших категоріях українці теж продемонстрували хороші результати. Найбільш вдалими стали ігри наймолодшої спортсменки збірної України Юлії Жуковець (GU17) - у сквошистки шістнадцяте місце. У Юлія Лаукарта (BU17), Влади Твердохліб (GU15) та Дар'ї Смирнової (GU17) 48, 28 і 29 місця, відповідно.