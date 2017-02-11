Украинки завоевали четыре победы на легкоатлетическом турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Представительницы Украины триумфально выступили на международных легкоатлетических соревнованиях по бегу и прыжкам в высоту, проходивших в Обонне (Франция), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Победным дублем украинок завершился финал в беге на 400 метров на соревнованиях "Meeting Féminin du Val d'Oise". Ольга Земляк победила с результатом 52,39 с, а Ольга Бибик финишировала второй (53,29 с). Татьяна Мельник выступала в финале Б и была там третьей (54,65 с).
Ольга Ляхова была лучшей на дистанции 800 метров (2:03,04 мин). Анастасии Ткачук до первой тройки не хватило ступени, высотой в пять сотых секунды (2:03,57 мин). Галина Сишко финишировала седьмой (2:09,19 мин).
Анна Плотицина уверенно победила на дистанции 60 метров с барьерами, преодолев ее за 8,08 с.
Юлия Чумаченко была вне конкуренции в секторе для прыжков в высоту. Прыжком на 1,88 м она уже выиграла соревнования и в качестве победительницы вышла на следующую высоту 1,90, которую также преодолела.
Добавим также, Марина Килипко была второй по прыжкам с шестом (4,40 м). После двух неудач на высоте 4,45, она перенесла заключительную попытку на 4,50 м, однако преодолеть их в Обонне украинке не удалось.