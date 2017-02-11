Українки вибороли чотири перемоги на легкоатлетичному турнірі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Представниці України тріумфально виступили на міжнародних легкоатлетичних змаганнях з бігу та стрибків у висоту, що проходили в Обонні (Франція), передає УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Переможним дублем українок завершився фінал з бігу на 400 метрів на змаганнях "Meeting Féminin du Val d'Oise". Ольга Земляк перемогла з результатом 52,39 с, а Ольга Бібік фінішувала другою (53,29 с). Тетяна Мельник виступала у фіналі Б і була там третьою (54,65 с).
Ольга Ляхова була найкращою на дистанції 800 метрів (2:03,04 хв). Анастасії Ткачук до першої трійки не вистачило сходинки, висотою у п’ять сотих секунди (2:03,57 хв). Галина Сішко фінішувала сьомою (2:09,19 хв).
Анна Плотіцина впевнено перемогла на дистанції 60 метрів з бар’єрами, подолавши її за 8,08 с.
Юлія Чумаченко була поза конкуренцією у секторі для стрибків у висоту. Стрибком на 1,88 м вона вже виграла змагання і у якості переможниці вийшла на наступну висоту 1,90, котру також подолала.
Додамо також, Марина Килипко була другою зі стрибків з жердиною (4,40 м). Після двох невдач на висоті 4,45, вона перенесла заключну спробу на 4,50 м, проте подолати їх в Обонні українці не вдалося.