Украинки победили на командном Кубке Европы по фехтованию

В стартовой встрече украинском разгромили соперниц из Болгарии - ESCALIBUR SOFIA, победив 45:10. Далее наши фехтовальщицы выбили из борьбы команду CSU POLITEHNICA TIMISOARA, закончив поединок со счетом 41:30, а в финале одолели испанок - CLUB CARDENAL CISNEROS (45:33).

Украинская команда выступала в составе Екатерины Ченцовой, Анны Тараненко, Александры Сенюты и Дарьи Миронюк.

Как сообщал УНН, фехтовальщики из Украины завоевали медали на паралимпийском ЧМ.