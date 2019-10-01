Украинки победили на командном Кубке Европы по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сборная Украины по фехтованию на рапирах стала победителем командного Кубка Европы в Бухаресте (Румыния), передает УНН со ссылкой на НФФУ.
В стартовой встрече украинском разгромили соперниц из Болгарии - ESCALIBUR SOFIA, победив 45:10. Далее наши фехтовальщицы выбили из борьбы команду CSU POLITEHNICA TIMISOARA, закончив поединок со счетом 41:30, а в финале одолели испанок - CLUB CARDENAL CISNEROS (45:33).
Украинская команда выступала в составе Екатерины Ченцовой, Анны Тараненко, Александры Сенюты и Дарьи Миронюк.
Как сообщал УНН, фехтовальщики из Украины завоевали медали на паралимпийском ЧМ.