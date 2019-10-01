Українки тріумфували на командному Кубку Європи з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Збірна України з фехтування на рапірах стала переможцем командного Кубка Європи в Бухаресті (Румунія), передає УНН з посиланням на НФФУ.
У стартовій зустрічі українки розгромили суперниць із Болгарії – ESCALIBUR SOFIA, перемігши 45:10. Далі наші фехтувальниці вибили з боротьби команду CSU POLITEHNICA TIMISOARA, закінчивши поєдинок із рахунком 41:30, а у фіналі здолали іспанок – CLUB CARDENAL CISNEROS (45:33).
Українська команда виступала у складі Катерини Ченцової, Анни Тараненко, Олександри Сенюти і Дар'ї Миронюк.
Як повідомляв УНН, фехтувальники з України завоювали медалі з паралімпійського ЧС.