Українські фехтувальники на візках вибороли медалі паралімпійського ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У корейському місті Чхонджу розпочався чемпіонат світу з фехтування на візках, де національна паралімпійська збірна у складі 15 спортсменів включно до 23 вересня виборюватиме найвищі нагороди світу, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
У дебютний змагальний день бронзову нагороду у жіночій рапірі (категорія А) “оформила” львів’янка зі світовим ім’ям Морквич Наталя. Ще дві бронзові нагороди завоювали українці у другий день: Науменко Олег — шпага, категорії В та Дьолог Надія — шабля, категорії В.
Зауважимо, що українці суперничають разом із більш ніж 200 паралімпійцями — представниками 30 країн світу.
Нагадаємо, що українські плавці тріумфували на ЧС серед паралімпійців.