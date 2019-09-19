Украинские фехтовальщики на колясках завоевали медали паралимпийского ЧМ

В дебютный день соревнований бронзовую награду в женской рапире (категория А) “оформила” львовянка с мировым именем Морквич Наталья. Еще две бронзовые награды завоевали украинцы во второй день: Науменко Олег — шпага, категории В и Дьолог Надежда — сабля, категории В.

Заметим, что украинцы соперничают вместе с более чем 200 паралимпийцами — представителями 30 стран мира.

Напомним, что украинские пловцы торжествовали на ЧМ среди паралимпийцев.