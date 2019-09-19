Украинские фехтовальщики на колясках завоевали медали паралимпийского ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В корейском городе Чонджу начался чемпионат мира по фехтованию на колясках, где национальная паралимпийская сборная в составе 15 спортсменов включительно до 23 сентября бороться высшие награды мира, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
В дебютный день соревнований бронзовую награду в женской рапире (категория А) “оформила” львовянка с мировым именем Морквич Наталья. Еще две бронзовые награды завоевали украинцы во второй день: Науменко Олег — шпага, категории В и Дьолог Надежда — сабля, категории В.
Заметим, что украинцы соперничают вместе с более чем 200 паралимпийцами — представителями 30 стран мира.
Напомним, что украинские пловцы торжествовали на ЧМ среди паралимпийцев.