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Збірна України виграла загальнокомандний залік ЧС з паралімпійського плавання

Збірна України виграла загальнокомандний залік ЧС з паралімпійського плавання

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українська паралімпійська збірна команда вдало виступила на чемпіонаті світу з плавання, встановивши три рекорди світу, п’ять рекордів Європи і дев’ять рекордів чемпіонатів світу, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

Цьогоріч у Лондоні наші паралімпійці вибороли уперше за історію участі в чемпіонатах світу з плавання — перше місце за загальною кількістю нагород — 55, серед яких — 17 “золотих”, 22 “срібні” та 16 “бронзових”, а також стали четвертими за кількістю золотих медалей серед 77 країн-учасниць.

Загалом, за підсумками цього чемпіонату світу 28 спортсменів національної збірної команди України з 43 учасників чемпіонату світу від України вибороли високі нагороди (65 відсотків всіх членів збірної, які є учасниками чемпіонату), 16 з них — золоті нагороди. 11 дебютантів з 15 цього чемпіонату світу вибороли високі нагороди, вісім з них — мультимедалісти, шість мультимедалістів із золотими нагородами.

Найкраще від команди України виступили Крипак Максим — шість нагород, з яких п’ять золотих та одна “срібна” (в естафеті), та Мерешко Єлизавета — шість медалей, з яких дві “золоті”, три “срібні” та “бронзова” (в естафеті).

Зауважимо, що також спортсмени завоювали найбільшу кількість ліцензій для участі у Паралімпійських іграх в Токіо серед команд-учасниць чемпіонату світу з плавання — 18. До цього, в активі команди вже є сім ліцензій з кільової стрільби, дві — у стрільбі з лука і чотири — у параканое.

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