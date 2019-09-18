Сборная Украины выиграла общекомандный зачет ЧМ по паралимпийскому плаванию

В этом году в Лондоне наши паралимпийцы завоевали впервые за историю участия в чемпионатах мира по плаванию — первое место по общему количеству наград — 55, среди которых — 17 “золотых”, 22 “серебряные” и 16 “бронзовых”, а также стали четвертыми по количеству золотых медалей среди 77 стран-участниц.

В общем, по итогам этого чемпионата мира 28 спортсменов национальной сборной команды Украины по 43 участников чемпионата мира от Украины завоевали высокие награды (65 процентов всех членов сборной, которые являются участниками чемпионата), 16 из них — золотые награды. 11 дебютантов из 15 этого чемпионата мира завоевали высокие награды, восемь из них — мультимедалистов, шесть мультимедалистов с золотыми наградами.

Лучшее от команды Украины выступили Крипак Максим — шесть наград, из которых пять золотых и одна “серебряная” (в эстафете) и Мерешко Елизавета — шесть медалей, из которых две “золотые”, три “серебряные” и “бронзовые” (в эстафете).

Заметим, что также спортсмены завоевали наибольшее количество лицензий для участия в Паралимпийских играх в Токио среди команд-участниц чемпионата мира по плаванию — 18. До этого, в активе команды уже семь лицензий с килевой стрельбы, две — в стрельбе из лука и четыре — в параканое.