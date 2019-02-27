Украинка победила на турнире по сквошу во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В городе Вамбреш (Франция) состоялся турнир суперсерии по сквошу "French Junior Open 2019", где в восьми категориях соревновались сильнейшие юниоры мира, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
По результатам соревнований украинские девушки Алина Бушма и Юлия Жуковец завоевали 1 и 10 места соответственно.
На пути к победе Бушма встретилась в 4-х матчах со своими соперницами и с триумфом завершили их в свою пользу.
Жуковец в первом раунде столкнулась с одной из сильнейших спортсменок Франции Марион Ромба, которой проиграла. После чего Юлия достойно завершила игры за 9-16 места, заняв 10 строчку турнирной таблицы.
Отмечается, что в целом в турнире приняли участие более 250 спортсменов.
Добавим также, следующие соревнования — “German Junior Open 2019 (SS)”, пройдут с 28 февраля по 3 марта в Германии.