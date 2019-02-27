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Украинка победила на турнире по сквошу во Франции

Украинка победила на турнире по сквошу во Франции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В городе Вамбреш (Франция) состоялся турнир суперсерии по сквошу "French Junior Open 2019", где в восьми категориях соревновались сильнейшие юниоры мира, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

По результатам соревнований украинские девушки Алина Бушма и Юлия Жуковец завоевали 1 и 10 места соответственно.

На пути к победе Бушма встретилась в 4-х матчах со своими соперницами и с триумфом завершили их в свою пользу.

Жуковец в первом раунде столкнулась с одной из сильнейших спортсменок Франции Марион Ромба, которой проиграла. После чего Юлия достойно завершила игры за 9-16 места, заняв 10 строчку турнирной таблицы.

Отмечается, что в целом в турнире приняли участие более 250 спортсменов.

Добавим также, следующие соревнования — “German Junior Open 2019 (SS)”, пройдут с 28 февраля по 3 марта в Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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