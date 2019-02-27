Українка тріумфувала на турнірі зі сквошу у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В місті Вамбреш (Франція) відбувся турнір суперсерії зі сквошу "French Junior Open 2019", де у восьми категоріях змагались найсильніші юніори світу, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
За результатами змагань українські дівчата Аліна Бушма та Юлія Жуковець вибороли 1 та 10 місця відповідно.
На шляху до перемоги Бушма зустрілась у 4-х матчах зі своїми суперницями і з тріумфом завершили їх на свою користь.
Жуковець у першому раунді зіткнулась із однією з найсильніших спортсменок Франції Маріон Ромба, якій програла. Після чого Юлія гідно завершила ігри за 9-16 місця, посівши 10 сходинку турнірної таблиці.
Зазначено, що загалом у турнірі взяли участь понад 250 спортсменів.
Додамо також, наступні змагання — “German Junior Open 2019 (SS)”, відбуватимуться з 28 лютого до 3 березня в Німеччині.