Украинка заняла 8 место в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Борьба за победу разрешилась между немкой Лаурой Дальмайер и чешкой Габриэлой Коукаловою, впрочем во время первой стрельбы, у чешки возникли проблемы с перезарядкой винтовки, что отбросило ее на 42 секунды от немки, как следствие - 13 место на выходе со стрельбища. По ходу гонки Г.Коукалова сумела отыграться и попасть на подиум - она ​​заняла третье место. Золото досталось Л.Дальмаер, серебро - у белоруски Дарьи Домрачевой.

Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина - не допустив ни одного промаха на стрельбе, Анастасия заняла восьмую строчку. Юлия Джима с четырьмя промахами - 23-я.

"Однако, в общем зачете Ю.Джима идет 11-й и уже гарантировала себе место в масс-старте чемпионата мира. Кстати, как и А.Меркушина - 65 очков Насти за две гонки являются гарантированным пропуском в элитную гонку - первую для нашей юной спортсменки в компании сильнейших! ", - Сообщили на сайте Федерации биатлона.

Фото Федерации биатлона.