Українка посіла 8 місце в гонці переслідування на ЧС з біатлону

Боротьба за перемогу розв’язалась між німкенею Лаурою Дальмаєр та чешкою Габріелою Коукаловою, втім під час першої стрільби, у чешки виникли проблеми із перезарядкою гвинтівки, що відкинуло її аж 42 секунди від німкені, як наслідок — 13 місце на виході із стрільбища. По ходу гонки Г.Коукалова зуміла відігратись і потрапити на подіум — вона зайняла третю позицію. Золото дісталось Л.Дальмаєр, срібло — у білоруски Дарини Домрачевої.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Анастасія Меркушина — не допустивши жодного промаху на стрільбі, Анастасія зайняла восьму сходинку. Юлія Джима із чотирма промахами — 23-тя.

“Проте, в загальному заліку Джима йде 11-й і вже гарантувала собі місце в мас-старті чемпіонату світу. До речі, як і Меркушина — 65 очок Насті за дві гонки є гарантованим пропуском в елітну гонку — першу для нашої юної спортсменки в компанії найсильніших!”, — повідомили на сайті Федерації біатлону.

Фото Федерації біатлону.