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Украине нужно договориться с ЕС о пересмотре обязательств по акцизам

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейская практика показывает, что увеличение акцизов на алкоголь приводит либо к уменьшению производства, либо к увеличению "теневой" доли рынка. Об этом во время интервью УНН сообщил председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

"Мы видим и знаем примеры, в том числе и европейских стран, винодельческих стран и других, повышение акцизных ставок не является решением проблемы. Повышение акцизных ставок - это либо уменьшение производства, или переход в тень. Я понимаю, что есть обязательства перед Европейским Союзом в рамках ассоциации (Украина до 2025 года должна поднять ставки акцизов на товары до минимального уровня ЕС в соответствии со своими обязательствами - ред.), но надо садиться за стол переговоров и говорить с ними (с Евросоюзом - ред.). Я убежден в том, что в Украине налоги и отношение к бизнесу должны быть немножко легче, чем во всех соседних странах. Тогда интерес к Украине со стороны инвесторов будет гораздо больше", - сказал Г.Катамадзе.

По его словам украинскому Правительству нужно садиться за стол переговоров с представителями ЕС и откорректировать некоторые положения относительно акцизных сборов или создать определенные переходные положения.

"Украина должна быть страной, которая производит, а не сырьевой страной. Сегодня все пытаются сделать Украину сырьевой страной, в том числе и в аграрном секторе. По моему мнению, это абсолютно недопустимо", - подчеркнул Г.Катамадзе.

Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

Также напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкина, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет. Для этого нужна взвешенная налоговая политика государства.

Украинские Национальные Новости

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