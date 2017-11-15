Україні потрібно домовитися з ЄС про перегляд зобов’язань щодо акцизів

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Європейська практика показує, що збільшення акцизів на алкоголь призводить або до зменшення виробництва, або до збільшення “тіньової” частки ринку. Про це під час інтерв’ю УНН повідомив голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

“Ми бачимо і знаємо приклади, в тому числі і європейських країн, виноробних країн та інших, що підвищення акцизних ставок не є вирішенням проблеми. Підвищення акцизних ставок — це або зменшення виробництва, або перехід у тінь. Я розумію, що є зобов’язання перед Європейським Союзом в рамках асоціації (Україна до 2025 року має підняти ставки акцизів на товари до мінімального рівня ЄС відповідно до своїх зобов’язань — ред.), але треба сідати за стіл переговорів і говорити з ними (з Євросоюзом — ред.). Я переконаний в тому, що в Україні податки і ставлення до бізнесу повинні бути трошки легше, ніж у всіх сусідніх країнах. Тоді зацікавленість до України з боку інвесторів буде набагато більша”, — сказав Г.Катамадзе.

За його словами українському Урядові потрібно сідати за стіл переговорів з представниками ЄС і відкоригувати деякі положення щодо акцизних зборів або створити певні перехідні положення.

“Україна повинна бути країною, яка виробляє, а не сировинною країною. Сьогодні всі намагаються зробити Україну сировинною країною, в тому числі і в аграрному секторі. На мою думку, це абсолютно неприпустимо”, — наголосив Г.Катамадзе.

Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет. Для цього потрібна виважена податкова політика держави.

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