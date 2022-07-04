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Украине нужен новый план Маршалла – глава МИД Британии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Украине нужен новый план Маршалла – программа помощи по восстановлению после войны. Об этом на конференции в Лугано заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет УНН.

Цитата

«Мы оказывали поддержку Украине в войне, и мы продолжим поддерживать план правительства Украины по реконструкции и развитию. Это должен быть новый план Маршалла для Украины, и им должна управлять сама Украина. Мы будем добиваться крупных инвестиций и стимулировать экономический рост. Потому что абсолютно необходимо, чтобы мы запустили экономику Украины», - заявила министр.

Детали

По ее словам, партнеры должны иметь возможность поддерживать возвращение украинцев в Украину, дать людям надежду на будущее. И также страны-партнеры должны дать им средства, чтобы они могли содержать себя.

По словам Трасс, необходима поддержка всего свободного мира в этих усилиях по восстановлению Украины. Он должен быть открытым и всеобъемлющим, и в нем должны участвовать международные организации.

«Великобритания взяла на себя обязательство провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году», - сообщила она также во время выступления.

Напомним

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

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