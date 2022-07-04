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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Україні потрібен новий план Маршалла – глава МЗС Британії

Україні потрібен новий план Маршалла – глава МЗС Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Україні потрібен новий план Маршалла – програма допомоги по відновленню після війни. Про це на конференції у Лугано заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пише УНН.

Цитата

«Ми надавали підтримку Україні у війні, і ми продовжимо підтримувати план уряду України щодо реконструкції та розвитку. Це має бути новий план Маршалла для України, і ним має керувати сама Україна. Ми добиватимемося великих інвестицій і стимулюватимемо економічне зростання. Тому що абсолютно необхідно, щоб ми запустили економіку України», - заявила міністр.

Деталі

За її словами, партнери повинні мати можливість підтримувати повернення українців до України, дати людям надію на майбутнє. А також країни-партнери повинні дати їм кошти, щоб вони могли утримувати себе.

За словами Трасс, необхідна підтримка всього вільного світу у цих зусиллях щодо відновлення України. Він має бути відкритим і всеосяжним, і в ньому мають брати участь міжнародні організації.

«Велика Британія взяла на себе зобов'язання провести конференцію щодо відновлення України у 2023 році», - повідомила вона також під час виступу.

Нагадаємо

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, план відновлення України в результаті російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

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