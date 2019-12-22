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Украинец снова вошел в Совет директоров Международного зеленого креста

Украинец снова вошел в Совет директоров Международного зеленого креста

Киев • УНН

 • 13814 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинец Максим Тимошенко снова Член Совета директоров Международного зеленого креста - его полномочия продлили еще на один срок, передает УНН со ссылкой на сообщение на странице Международного зеленого креста.

"С большим удовольствием хочу проинформировать общество, что мои полномочия как члена Совета директоров Международного зеленого креста (International Green Cross) продлено еще на один срок. Очень горжусь тем, что в Семье Международного зеленого креста мне выпала честь представлять Украину в Совете директоров. Считаю за высокую ответственность продолжать дело своего отца, Олега Семеновича, который был основателем Зеленого креста в Украине", - написал общественный деятель, ректор НМАУ им.П.И.Чайковского Максим Тимошенко на своей странице в Facebook.

Добавим, что почетным членом Совета избрано Ее Величество Королеву Нидерландов Максиму.

Справка: Международный Зеленый Крест - неправительственная, некоммерческая экологическая организация, основанная Михаилом Горбачевым в 1993 году после конференции Earth Summit в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Штаб-квартира Международного Зеленого Креста находится в Женеве, а филиалы представлены в 31 стране мира: Аргентине, Австралии, Австрии, Беларуси, Боливии, Бразилии, Буркина-Фасо, Гане, Дании, Эстонии, Испании, Италии, Иордании, Канаде, Кот д'Ивуар, Нидерландах, Пакистане, Южной Кореи, Польши, России, Свазиленде, США, Венгрии, Украине, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке и Японии.

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