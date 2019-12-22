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Українець знову увійшов до Ради директорів Міжнародного зеленого хреста

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українець Максим Тимошенко знову Член Ради директорів Міжнародного зеленого хреста - його повноваження подовжили ще на один термін, передає УНН із посиланням на повідомлення на сторінці Міжнародного зеленого хреста.

"З великим задоволенням хочу поінформувати громаду, що мої повноваження як Члена Ради директорів Міжнародного зеленого хреста (International Green Cross) продовжено ще на один термін. Дуже гордий з того, що в Родині Міжнародного зеленого хреста мені випала честь представляти Україну у Раді директорів. Вважаю за високу відповідальність продовжувати справу свого батька, Олега Семеновича, який був засновником Зеленого хреста в Україні", - написав громадський діяч, ректор НМАУ ім.П.І.Чайковського Максим Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що почесним членом Ради обрано Її Величність Королеву Нідерландів Максиму.

Довідка: Міжнародний Зелений Хрест – неурядова, некомерційна екологічна організація, заснована Михайлом Горбачовим в 1993 році після конференції Earth Summit в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Штаб-квартира Міжнародного Зеленого Хреста знаходиться в Женеві, а філії представлені у 31 країні світу: Аргентині, Австралії, Австрії, Білорусі, Болівії, Бразилії, Буркіна-Фасо, Гані, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канаді, Кот-д’Івуар, Нідерландах, Пакистані, Південній Кореї, Польщі, Росії, Свазіленді, США, Угорщині, Україні, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Шрі-Ланці та Японії.

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