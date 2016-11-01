Украинец Ю.Русюк с личным рекордом попал в топ-5 марафона в Дублине

Ю.Русюк преодолел дистанцию ​​за 2:16,16 ч. До этого лучшим результатом спортсмена было время 2:17,28 ч, показанное 6 октября 2013 года в Белой Церкви. А в этом году на турнире в Майнце, он преодолел марафонскую дистанцию ​​за 2:20,31 ч.

"Это мой лучший персональный результат в марафоне, он позволяет квалифицироваться на чемпионат мира, который в следующем году состоится в Лондоне", - прокомментировал выступление Ю.Русюк.

Добавим также, победителем марафона в Дублине стал эфиоп Дередже Дебеле Тулу (2:12,18 ч).

Как сообщал УНН, определились два чемпиона Украины по марафону.