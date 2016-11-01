Українець Ю.Русюк з особистим рекордом потрапив до топ-5 марафону у Дубліні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Спортсмен Юрій Русюк став єдиним українцем серед більше ніж 19 тисяч учасників міжнародного марафону у Дубліні – "SSE Airtricity Dublin Marathon". Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області, передає УНН.
Ю.Русюк подолав дистанцію за 2:16,16 год. До цього найкращим результатом спортсмена були 2:17,28 год, показані 6 жовтня 2013 року у Білій Церкві. А цього року на турнірі у Майнці, він подолав марафонську дистанцію за 2:20,31 год.
"Це мій кращий персональний результат в марафоні, він дозволяє кваліфікуватися на чемпіонат світу, що наступного року відбудеться в Лондоні", - прокоментував виступ волинянин.
Додамо також, переможцем марафону у Дубліні став ефіоп Дередже Дебеле Тулу (2:12,18 год).
Як повідомляв УНН, визначилися двоє чемпіонів України з марафону.