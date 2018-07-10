Украинец стал призером этапа Кубка мира по скалолазанию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Украинский скалолаз Даниил Болдырев замкнул тройку лидеров этапа Кубка мира, который проходил в швейцарском Вилларси, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Бронзовую награду многократном призеру чемпионатов Украины и мира удалось получить в скорости.
Еще один наш соотечественник Константин Павленко в этой же дисциплине остановился в двух шагах от пьедестала.
Примечательно, что 2016 по решению МОК скалолазания включен в программу летних Олимпийских игр-2020, которые будет принимать столица Японии.
Напомним, что Болдырев также получил “бронзу” на этапе КМ в Китае.