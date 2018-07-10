Українець став призером етапу Кубку світу зі скелелазіння

Бронзову нагороду багаторазовому призеру чемпіонатів України та світу вдалося здобути у швидкості.

Ще один наш співвітчизник Костянтин Павленко у цій же дисципліні зупинився за два кроки від п’єдесталу.

Примітно, що 2016 року за рішенням МОК скелелазіння включено до програми літніх Олімпійських ігор-2020, які прийматиме столиця Японії.

Нагадаємо, що Болдирев також здобував “бронзу” на етапі КС в Китаї.