Українець став призером етапу Кубку світу зі скелелазіння
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Український скелелаз Данило Болдирев замкнув трійку лідерів етапу Кубка світу, що проходив у швейцарському Вілларсі, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Бронзову нагороду багаторазовому призеру чемпіонатів України та світу вдалося здобути у швидкості.
Ще один наш співвітчизник Костянтин Павленко у цій же дисципліні зупинився за два кроки від п’єдесталу.
Примітно, що 2016 року за рішенням МОК скелелазіння включено до програми літніх Олімпійських ігор-2020, які прийматиме столиця Японії.
Нагадаємо, що Болдирев також здобував “бронзу” на етапі КС в Китаї.