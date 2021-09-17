Украинец стал двукратным чемпионом мира по скалолазанию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На чемпионате мира по скалолазанию определились победители в дисциплине скорость, в которой приняли участие 10 украинский, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Детали
По итогам квалификационного отбора в следующий раунд вышли только двое наших спортсменов Даниил Болдырев и Елизавета Лаврикова.
В женском турнире борьба за золотую медаль развернулась между спортсменками Польши и России. Победу здесь одержала Наталья Калучка опередив в финальной дуэли экс-рекордсменку мира россиянку Юлию Каплину. На третьем месте оказалась действующая рекордсменка мира, полячка Александра Мирослав. Среди украинок самую высокую позицию заняла Елизавета Лаврикова, у нее 16 место.
В мужских стартах победу одержал украинец Даниил Болдырев. Для него это уже вторая золотая медаль чемпионата мира (первую он завоевал в 2014 году).
В финальной дуэли он обошел на две десятых секунды испанца Эрика Нойю Кардона. На третьем месте - американец Ной Братчи.
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