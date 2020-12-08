Брейкданс включили у програму Олімпіади-2024 у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Брейкданс став офіційним олімпійським видом спорту і доданий до програми медальних заходів на Олімпійських Іграх у Парижі 2024 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.
"Прагнення Міжнародного олімпійського комітету залучити більш молоду аудиторію призвело до того, що змагання із вуличних танців офіційно були додані до програми медальних заходів на Олімпійських Іграх у Парижі 2024 року. Виконавчий комітет МОК також підтвердив, що у Парижі скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг дебютують на Олімпійських іграх у Токіо, які були відкладені через пандемію коронавіруса на один рік і відкриються 23 липня 2021 року", - пише видання.
Відзначається, що поряд з такими додатковими нововведеннями, МОК зробив коригування: 329 медалей будуть у Парижі, що на 10 менше, ніж у Токіо, у тому числі чотири - у важкій атлетиці, а квота спортсменів у 2024 році 10500 осіб, що приблизно на 600 менше, ніж у наступного року.
"Два види спорту із проблемними керівними органами - бокс і важка атлетика - значно скоротили кількість атлетів у Парижі", - додає видання.
Нагадаємо, у березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і оргкомітет Ігор в Токіо у зв'язку з поширенням коронавірусу оголосили про перенесення літньої Олімпіади у Токіо на 2021 рік. Ігри повинні пройти з 23 липня по 8 серпня наступного року.
Восени цього року прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга озвучив твердий намір провести Олімпійські ігри влітку 2021 року у Токіо.
"Я хочу запевнити, що Олімпіада відбудеться у наступному році", - сказав тоді прем'єр в інтерв'ю Kyodo News.