Українець став дворазовим чемпіоном світу зі скелелазіння
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На чемпіонаті світу зі скелелазіння визначилися переможці в дисципліні швидкість, в якій взяли участь 10 українців, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
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За підсумками кваліфікаційного відбору в наступний раунд вийшли лише двоє наших спортсменів: Даниїл Болдирєв та Єлизавета Лаврикова.
У жіночому турнірі боротьба за золоту медаль розгорнулася між спортсменками Польщі та Росії. Перемогу тут здобула Наталія Калучка випередивши у фінальній дуелі ексрекордсменку світу росіянку Юлію Капліну. На третьому місці опинилася чинна рекордсменка світу, полячка Олександра Мирослав. Серед українок найвищу позицію зайняла Єлизавета Лаврикова, у неї 16 місце.
У чоловічих стартах перемогу здобув українець Даниїл Болдирєв. Для нього це вже друга золота медаль чемпіонату світу (першу він завоював 2014 року).
У фінальній дуелі він обійшов на дві десяті секунди іспанця Еріка Нойю Кардона. На третьому місці — американець Ной Братчі.
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