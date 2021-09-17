Українець став дворазовим чемпіоном світу зі скелелазіння

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17 березня, 09:48 • 160201 перегляди

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Деталі

За підсумками кваліфікаційного відбору в наступний раунд вийшли лише двоє наших спортсменів: Даниїл Болдирєв та Єлизавета Лаврикова.

У жіночому турнірі боротьба за золоту медаль розгорнулася між спортсменками Польщі та Росії. Перемогу тут здобула Наталія Калучка випередивши у фінальній дуелі ексрекордсменку світу росіянку Юлію Капліну. На третьому місці опинилася чинна рекордсменка світу, полячка Олександра Мирослав. Серед українок найвищу позицію зайняла Єлизавета Лаврикова, у неї 16 місце.

У чоловічих стартах перемогу здобув українець Даниїл Болдирєв. Для нього це вже друга золота медаль чемпіонату світу (першу він завоював 2014 року).

У фінальній дуелі він обійшов на дві десяті секунди іспанця Еріка Нойю Кардона. На третьому місці — американець Ной Братчі.

Нагадаємо

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