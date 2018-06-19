Украинец навеселе устроил ДТП в Польше

Об этом инциденте сообщил в воскресенье утром, 17 июня, портал jarocinska.pl. По словам СМИ, в ДТП приняли участие четыре частные машины и один грузовик, которыми путешествовали шесть взрослых и один ребенок.

"Гражданин Украины, который управлял автомобилем Renault Megane и который двигался в направлении Срьоды-Велькопольской, выехал на встречную полосу и ударил в левый бок автомобиль BMW. После удара на транспортные средства, остановились, начали наезжать другие авто, которые ехали со стороны Яроцин: автомобили Kia, Opel Meriva и грузовик Daf ", - сообщили в уездной полиции в Срьоди-Великопольской.

Три человека, в том числе 8-летний ребенок, попали в больницу. К счастью, ребенок и отец не получили серьезные травмы тела.

В то же время, в организме гражданина Украины полицейские обнаружили 2,3 промилле алкоголя.



Как сообщал УНН, автомобиль въехал в отбойник и перевернулся, в результате чего произошло возгорание, в с. Вилы Полтавской области. В результате ДТП погибли два человека.