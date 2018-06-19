Українець напідпитку спричинив ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ, 19 червня.УНН. Минулими вихідними громадянин України, який був під впливлом алкоголю, спричинив дорожньо-транспортну пригоду за участі п’яти транспортних засобів у місцевості Воліца-Пуста Великопольського воєводства. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Про це інцидент поінформував у неділю вранці, 17 червня, портал jarocinska.pl. За словами ЗМІ, у ДТП взяли участь чотири приватні автівки та одна вантажівка, якими подорожувало шестеро дорослих та одна дитина.
"Громадянин України, який керував автомобілем Renault Megane і який рухався у напрямку Срьоди-Великопольської, виїхав на зустрічну смугу та вдарив у лівий бік автомобіль BMW. Після удару на транспортні засоби, що зупинилися, почали наїжджати інші авто, які їхали з боку Яроцина: автомобілі Kia, Opel Meriva та вантажівка Daf", - повідомили у повітовій поліції в Срьоді-Великопольській.
Три особи, зокрема 8-річна дитина, потрапили до лікарні. На щастя, дитина та батько не зазнали серйозних травм тіла.
Водночас, в організмі громадянина України поліцейські виявили 2,3 проміле алкоголю.
Як повідомляв УНН, автомобіль в'їхав у відбійник та перекинувся, внаслідок чого виникло загоряння, в с. Вили Полтавської області. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.