Украинец пытался вывезти в Польшу почти 70 старопечатных книг
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Гражданин Украины автомобилем Toyota пытался вывезти в Польшу через ПП "Краковец" 68 старопечатных книг. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает УНН.
В багажном отделении автомобиля в двух сумках таможенники обнаружили у украинца печатные издания.
"Из старейших – "Типограціи Конрада Вингебера", год издания – 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и И. Чайковского и Ставропигыйского Института в Львовь", год издания – 1888. Среди других – книги начала ХХ века – художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных книг на немецком языке", - говорится в сообщении.
Всего у мужчины изъяли 68 печатных изданий.
По признакам нарушения таможенных правил составлен протокол. Историческую и культурную ценность старинных книг установят эксперты.