Українець намагався вивезти до Польщі майже 70 стародруків

У багажному відділенні автомобіля у двох сумках митники виявили в українця друковані видання.

“З найстаріших — „Типограціи Конрада Вингебера“, рік видання — 1845, видання „Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь“, рік видання — 1888. Серед інших — книги початку ХХ ст. — художні твори, словники, наукові видання. Чимало книг невідомих авторів та видавництв. Також багато стародруків німецькою мовою”, — йдеться у повідомленні.

Загалом у чоловіка було вилучено 68 друкованих видань.

За ознаками порушення митних правил складено протокол. Історичну та культурну цінність стародруків встановлять експерти.