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Украинец пытался пронести в РФ ящики с цыплятами, утятами и индюшатами

Киев • УНН

 • 7090 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня утром пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который пытался переместить в РФ ящики с цыплятами, утятами и индюшатами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Украинец пытался пронести в РФ ящики с цыплятами, утятами и индюшатами

Как сообщили в пресс-службе, пограничный патруль неподалеку от госграницы, на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье, задержал гражданина Украины.

"Он (мужчина - ред.) пытался незаконно переместить через границу на территорию России, вне установленного пунктами пропуска, 8 пластиковых ящиков с цыплятами, утятами и индюшатами.

В ГПСУ также сообщили, что пока груз птицы общим количеством около 270 штук доставлен в пограничное подразделение. Его установленным порядком будет передано работникам фискальной службы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на 24-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы.

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