Украинец пытался пронести в РФ ящики с цыплятами, утятами и индюшатами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня утром пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который пытался переместить в РФ ящики с цыплятами, утятами и индюшатами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, пограничный патруль неподалеку от госграницы, на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье, задержал гражданина Украины.
"Он (мужчина - ред.) пытался незаконно переместить через границу на территорию России, вне установленного пунктами пропуска, 8 пластиковых ящиков с цыплятами, утятами и индюшатами.
В ГПСУ также сообщили, что пока груз птицы общим количеством около 270 штук доставлен в пограничное подразделение. Его установленным порядком будет передано работникам фискальной службы.
За попытку незаконного пересечения государственной границы на 24-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы.
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