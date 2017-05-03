Українець намагався пронести до РФ ящики з курчатами, качатами та індичатами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні вранці прикордонники Сумського загону затримали чоловіка, який намагався перемістити до РФ ящики з курчатами, качатами та індичатами, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, прикордонний патруль неподалік від держрубежу, на напрямку між українським населеним пунктом Грабовське та російським Старосілля, затримав громадянина України.
"Він (чоловік - ред.) намагався незаконно перемістити через кордон на територію Росії, поза встановленим пунктами пропуску, 8 пластикових ящиків з курчатами, качатами та індичатами.
У ДПСУ також повідомили, що наразі вантаж птиці загальною кількістю близько 270 штук доставлено до прикордонного підрозділу. Його встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби.
За спробу незаконного перетинання державного кордону на 24-річного жителя прикордоння складені відповідні адміністративні матеріали.
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