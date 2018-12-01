Украинец Лень провел один из самых результативных матчей в карьере НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Центровой сборной Украины по баскетболу Алексей Лень провел успешный поединок в регулярном чемпионате НБА в составе "Атланта Хокс", которая играла в гостях с "Оклахомой", передает корреспондент УНН.
Выйдя со скамейки запасных уроженец Антрацита забил мяч с фолом, а затем исправил свою недостаток точным добиванием. Во второй четверти центровой "ястребов" забил трехочковый под углом 45 градусов, еще один дальний из угла, а также оформил слэм-данк.
Всего за 23:12 минуты Лень набрал 19 очков, 5 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот при 4 фолах, но его коллектив потерпел поражение 109: 124.
Примечательно, что Лень вместе с Коллинсом разделил титул лучшего бомбардира в составе "Атланты".
Заметим, что более 19 очков в карьере НБА Лень, который проводит 6-й сезон в лиге, набирал только семь раз.