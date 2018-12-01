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Українець Лень провів один із найрезультативніших матчів в кар'єрі НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень провів успішний поєдинок в регулярному чемпіонаті НБА у складі "Атланта Хокс", яка грала в гостях з "Оклахомою", передає кореспондент УНН.

Вийшовши з лави запасних уродженець Антрациту забив м'яч з фолом, а потім виправив свою хибу точним добиванням. У другій чверті центровий "яструбів" забив триочковий під кутом 45 градусів, ще один дальній з кута, а також оформив слем-данк.
Загалом за 23:12 хвилини Лень набрав 19 очок, 5 підбирань, 1 передачу, 1 блок-шот при 4 фолах, але його колектив зазнав поразки 109:124.

Примітно, що Лень разом із Коллінсом розділив титул найкращого бомбардира у складі "Атланти".

Зауважимо, що більше 19 очок в кар'єрі НБА Лень, який проводить 6-й сезон в лізі, набирав тільки сім разів.

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