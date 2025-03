Украина обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН по просьбе "ЛДНР" о предоставлении оружия в России

Цитата

"Украина обратилась с просьбой о срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения российско-оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшим обострением ситуации безопасности", - об этом говорится в сообщении.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation.

&Mdash; Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация с химического завода "Титан" в Армянске (АР Крым), является возможной подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны Российской Федерации