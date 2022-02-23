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Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через прохання "ЛДНР" про надання зброї у Росії

Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через прохання "ЛДНР" про надання зброї у Росії

Київ • УНН

 • 118966 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через прохання "ЛДНР" про надання зброї у Росії, про це повідомив Дмитро Кулеба у своєму мікроблозі в Twitter, пише УНН.

Цитата

"Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через звернення російсько-окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську до Росії з проханням надати їм військову допомогу, що є подальшим загостренням безпекової ситуації", - про це йдеться у повідомленні.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

Нагадаємо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що евакуація з хімічного заводу "Титан" в Армянську (АР Крим), є можливою підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Російської Федерації

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