Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через прохання "ЛДНР" про надання зброї у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через прохання "ЛДНР" про надання зброї у Росії, про це повідомив Дмитро Кулеба у своєму мікроблозі в Twitter, пише УНН.
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"Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН через звернення російсько-окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську до Росії з проханням надати їм військову допомогу, що є подальшим загостренням безпекової ситуації", - про це йдеться у повідомленні.
Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022
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