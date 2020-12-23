Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по спеццене
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина получила положительный ответ от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на получение специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене. Подтверждением этого является положительный ответ на наш запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на получение специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины", - написал Ляшко.
Он напомнил, что пневмококковая вакцина включена в календарь прививок всех 27 стран-членов ЕС.
"А с 2022 мы сделаем все возможное, чтобы она появилась и в календаре прививок украинцев.
Во всем мире пневмококковая инфекция - это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет", - отметил Ляшко.
По его словам, закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей.
Напомним, украинцам рекомендуют вакцинироваться от пневмококковой инфекции, чтобы уберечься от COVID-19.