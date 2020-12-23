Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спецціною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна отримала позитивну відповідь від Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон’югованої пневмококової вакцини. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Україна зможе закупити пневмококову вакцину за спеціальною ціною. Підтвердженням цього є позитивна відповідь на наш запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації щодо отримання спеціальної ціни для закупівлі кон’югованої пневмококової вакцини”, — написав Ляшко.
Він нагадав, що пневмококова вакцина включена до календаря щеплень усіх 27 країн-членів ЄС.
“А з 2022 року ми зробимо все можливе, щоб вона з’явилась і у календарі щеплень українців. У всьому світі пневмококова інфекція — це одна з основних причин смертності серед дітей віком до 5 років”, — зазначив Ляшко.
За його словами, закупівля за спеціальною зниженою ціною дозволить забезпечити доступ до вакцин від пневмококової інфекції для більшої кількості дітей.
Нагадаємо, українцям рекомендують вакцинуватися від пневмококової інфекції, щоб вберегтися від COVID-19.