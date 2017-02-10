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Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 9,3 млрд куб.м

Киев • УНН

 • 11713 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 февраля уменьшился до 9,311 млрд куб.м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 9,3 млрд куб.м

По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины отобрали 84,17 млн куб.м газа.

При этом в данных за 8 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,57 млн куб.м, из Польши - 3,98 млн куб.м, из Венгрии - 3,14 млн куб.м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 30%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, из ПХГ Украины в январе отобрали 2,1 млрд куб. м газа.

Также напомним, Украина в течение пяти дней февраля снизила отбор газа из ПХГ почти вдвое.

Украинские Национальные Новости

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